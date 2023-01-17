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Михаил Ермолаев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

08.04.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Ермолай

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Харитина Власова

Рождение ребёнка
01.07.1806

Сын: Дамиан (Демьян) Михайлов

Мать ребёнка: Харитина Власова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1809

Сын: Филипп Михайлов

Мать ребёнка: Харитина Власова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Власова

Смерть
08.04.1846
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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