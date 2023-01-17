Михаил Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти08.04.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Харитина Власова
Рождение ребёнка
01.07.1806
Мать ребёнка: Харитина Власова
Рождение ребёнка
11.10.1809
Сын: Филипп Михайлов
Мать ребёнка: Харитина Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Власова
Смерть
08.04.1846
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область