Сырысев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырысев Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Сырысев Петр Ильич

Мать: Сырысева Мария Петровна

Рождение ребёнка
08.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырысев Леонид Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1993
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