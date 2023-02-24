Сырысев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Сырысев Петр Ильич
Мать: Сырысева Мария Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырысев Леонид Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1993