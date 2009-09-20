(Петрунина) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения17.10.1946
Дата смерти20.09.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1946
Бракосочетание
17.06.1967
Рождение ребёнка
22.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чухутин Евгений Михайлович
ТАССР
Рождение ребёнка
28.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чухутин Евгений Михайлович
Смерть
20.09.2009
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)