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(Петрунина) Вера Петровна

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.10.1946

Дата смерти

20.09.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.06.1967

Муж: Чухутин Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чухутин Евгений Михайлович

ТАССР
Рождение ребёнка
28.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чухутин Евгений Михайлович

Смерть
20.09.2009
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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