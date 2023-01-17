Кушак Давид Исаакович
Место рождения
Дата рождения15.06.1914
Дата смерти18.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914
Отец: Кушак Исаак Давид)
Мать: Кушак (kushak) Рива Riva
Рождение ребёнка
24.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кушак Варвара Осиповна
Рождение ребёнка
30.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кушак Варвара Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушак Варвара Осиповна
Смерть
18.03.1982
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 2, ограда/участок 794