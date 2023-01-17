Кушак Давид Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушак Давид Исаакович

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Место рождения

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.06.1914

Дата смерти

18.03.1982

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914

Отец: Кушак Исаак Давид)

Мать: Кушак (kushak) Рива Riva

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кушак Варвара Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кушак Варвара Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушак Варвара Осиповна

Смерть
18.03.1982
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Востряковское Квадрат 36-2, ряд 2, ограда/участок 794
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