Ленский Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленский Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1929

Дата смерти

31.07.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
31.07.1999
Иркутская область. гор Черемхово
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