Воднева (Колотова) Мавра Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: Колотов Тихон Климентьевич
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.
Отец ребёнка: Воднев Павел Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.
Дочь: Христина Павловна
Отец ребёнка: Воднев Павел Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
20.04.1917 ст.
Отец ребёнка: Воднев Павел Георгиевич (Егорович)
Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно