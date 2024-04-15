Воднева (Колотова) Мавра Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воднева (Колотова) Мавра Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: Колотов Тихон Климентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Муж: Воднев Павел Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.

Сын: Воднев Антон Павлович

Отец ребёнка: Воднев Павел Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.

Дочь: Христина Павловна

Отец ребёнка: Воднев Павел Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
20.04.1917 ст.

Сын: Воднев Василий Павлович

Отец ребёнка: Воднев Павел Георгиевич (Егорович)

Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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