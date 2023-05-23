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Воднев Павел Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1912 ст.

Жена: Воднева Мавра Тихоновна

Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.

Сын: Воднев Антон Павлович

Мать ребёнка: Воднева Мавра Тихоновна

Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.

Дочь: Христина Павловна

Мать ребёнка: Воднева Мавра Тихоновна

Рождение ребёнка
20.04.1917 ст.

Сын: Воднев Василий Павлович

Мать ребёнка: Воднева Мавра Тихоновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дружинино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно