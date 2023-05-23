Воднев Павел Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1912 ст.
Жена: Воднева Мавра Тихоновна
Рождение ребёнка
01.08.1913 ст.
Мать ребёнка: Воднева Мавра Тихоновна
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.
Дочь: Христина Павловна
Мать ребёнка: Воднева Мавра Тихоновна
Рождение ребёнка
20.04.1917 ст.
Мать ребёнка: Воднева Мавра Тихоновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дружинино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно