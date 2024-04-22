Дедовская (Синельник) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедовская (Синельник) Татьяна Степановна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Синельник Степан Ефимович

Мать: Синельник Варвара Сергеевна

Очкино, Сумська область
На основании возраста в записи о браке.
Бракосочетание
25.10.1908 ст.

Муж: Дедовский Марк Кузьмич (Косьмин)

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Феодот Петров Дедовский и Симон Карнильев Лихород. По невесте: крестьяне села Очкино Владимир Сергеев Демиденко и Петр Михеев Шоповалов.
Смерть
Неизвестно
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