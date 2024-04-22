Дедовская (Синельник) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
На основании возраста в записи о браке.
Бракосочетание
25.10.1908 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Феодот Петров Дедовский и Симон Карнильев Лихород. По невесте: крестьяне села Очкино Владимир Сергеев Демиденко и Петр Михеев Шоповалов.
Смерть
Неизвестно