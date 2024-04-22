Дедовский Марк Кузьмич (Косьмин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедовский Марк Кузьмич (Косьмин)

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
На основании возраста в записи о браке.
Бракосочетание
25.10.1908 ст.

Жена: Дедовская Татьяна Степановна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Феодот Петров Дедовский и Симон Карнильев Лихород. По невесте: крестьяне села Очкино Владимир Сергеев Демиденко и Петр Михеев Шоповалов.
Смерть
Неизвестно
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