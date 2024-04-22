Пелагея Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1835 ст.
Отец: Фебин Кондратий Ефимович
Мать: Екатерина Ефимовна
Крещение
05.10.1835 ст.
Крестные: Герасим Абросимова сын Зиновий и Павла Ефимова дочь Параскева.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.01.1860 ст.
Свидетели Федот Мартемьянов и Иосиф Ефремов, Семен Петров и Никифор Мартемьянов.
Рождение ребёнка
10.04.1861 ст.
Дочь: Кряжевая Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Кряжевой Серегин Семен Сергеевич
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно