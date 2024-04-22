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Пелагея Кондратьевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.10.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1835 ст.

Отец: Фебин Кондратий Ефимович

Мать: Екатерина Ефимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
05.10.1835 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Герасим Абросимова сын Зиновий и Павла Ефимова дочь Параскева.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.01.1860 ст.

Муж: Кряжевой Серегин Семен Сергеевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федот Мартемьянов и Иосиф Ефремов, Семен Петров и Никифор Мартемьянов.
Рождение ребёнка
10.04.1861 ст.

Дочь: Кряжевая Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Кряжевой Серегин Семен Сергеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно

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