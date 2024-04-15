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Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Отец Егарского (?) полка рядовой Ефим Корпунов.
Бракосочетание
31.01.1827 ст.

Муж: Фебин Кондратий Ефимович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Мартемьян и Павел Ефимовы, Родион Степанов и Варфоломей Федотов.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 28.05.1833 ст.

Дочь: Феодосия Кондратьевна

Отец ребёнка: Фебин Кондратий Ефимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.10.1835 ст.

Дочь: Пелагея Кондратьевна

Отец ребёнка: Фебин Кондратий Ефимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
10.04.1846 ст.

Сын: Дерябин Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Фебин Кондратий Ефимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно

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