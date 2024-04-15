Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Егарского (?) полка рядовой Ефим Корпунов.
Бракосочетание
31.01.1827 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Мартемьян и Павел Ефимовы, Родион Степанов и Варфоломей Федотов.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 28.05.1833 ст.
Дочь: Феодосия Кондратьевна
Отец ребёнка: Фебин Кондратий Ефимович
Рождение ребёнка
04.10.1835 ст.
Дочь: Пелагея Кондратьевна
Отец ребёнка: Фебин Кондратий Ефимович
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
10.04.1846 ст.
Сын: Дерябин Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Фебин Кондратий Ефимович
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно