Лешина Анна Никифорова Из Балдасева

Лешина Анна Балдасева
Место рожденияд. Балдасево
Дата рождения1742
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Балдасево
Бракосочетание
Между 1762 и 1782
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Лешин Василей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Лешин Василей Федоров
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783
Сын: Лешин Филип Васильев
Отец ребёнка: Лешин Василей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Лешин Василей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Лешин Василей Федоров
Смерть
До 1816