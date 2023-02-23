Лешина Анна Никифорова Из Балдасева

Лешина Анна Балдасева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛешина Анна Балдасева

Лешина Анна Балдасева

avatar

Место рождения

д. Балдасево

Дата рождения

1742

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Балдасево
Бракосочетание
Между 1762 и 1782

Муж: Лешин Василей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Лешин Василей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Лешин Михайла Васильев

Отец ребёнка: Лешин Василей Федоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Лешин Филип Васильев

Отец ребёнка: Лешин Василей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Лешин Василей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Лешин Василей Федоров

Смерть
До 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close