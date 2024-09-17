Павлова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1888
Сын: Павлов Федосей Дмитриевич
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий
Смерть
Неизвестно