Павлов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1888
Сын: Павлов Федосей Дмитриевич
Мать ребёнка: Павлова Прасковья
Смерть
Неизвестно