Павлов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Кузнецово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1888

Сын: Павлов Федосей Дмитриевич

Мать ребёнка: Павлова Прасковья

Смерть
Неизвестно

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