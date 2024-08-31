Гладышева (Юдина) Христина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Юдина) Христина Осиповна

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Место рождения

х. Крюково

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

05.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Юдин Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Семён Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Баканов Потап Илларионович

Отец ребёнка: Баканов Илларион

Рождение ребёнка
25.10.1916

Сын: Гладышев Василий Семёнович

Отец ребёнка: Гладышев Семён Васильевич

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
05.11.1969
Похороны
Неизвестно
Рудаков, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

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