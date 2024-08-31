Гладышева (Юдина) Христина Осиповна
Место рождениях. Крюково
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти05.11.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Юдин Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Баканов Потап Илларионович
Отец ребёнка: Баканов Илларион
Рождение ребёнка
25.10.1916
Сын: Гладышев Василий Семёнович
Отец ребёнка: Гладышев Семён Васильевич
Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
05.11.1969
Похороны
Неизвестно
Рудаков, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область