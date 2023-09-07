Синельникова Сапрыкина Дарья Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельникова Сапрыкина Дарья Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1899

Сын: Синельников Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1901

Дочь: Синельникова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов

Рождение ребёнка
07.02.1904

Дочь: Синельникова Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов

Рождение ребёнка
28.10.1906

Дочь: Синельникова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов

Рождение ребёнка
16.08.1908

Сын: Синельников Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов

Рождение ребёнка
22.02.1911

Дочь: Синельникова Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов

Рождение ребёнка
24.08.1913

Дочь: Синельникова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов

Рождение ребёнка
28.01.1916

Сын: Синельников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов

Смерть
Неизвестно
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