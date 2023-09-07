Синельникова Сапрыкина Дарья Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1899
Сын: Синельников Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов
Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1901
Дочь: Синельникова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов
Рождение ребёнка
07.02.1904
Дочь: Синельникова Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов
Рождение ребёнка
28.10.1906
Дочь: Синельникова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов
Рождение ребёнка
16.08.1908
Сын: Синельников Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов
Рождение ребёнка
22.02.1911
Дочь: Синельникова Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов
Рождение ребёнка
24.08.1913
Дочь: Синельникова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов
Рождение ребёнка
28.01.1916
Сын: Синельников Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Синельников Димитрий Стефанов
Смерть
Неизвестно