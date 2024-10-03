Злодеев Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлодеев Семен Иванович

Злодеев Семен Иванович

Место рождения

Большое Кабанье

Дата рождения

08.04.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1826

Отец: Злодеев Иван Игнатьевич

Мать: Злодеева (Бологова) Устинья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злодеева (Минина) Анна Макаровна

Рождение ребёнка
13.03.1847

Сын: Злодеев Василий Семенович

Мать ребёнка: Злодеева (Минина) Анна Макаровна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
06.02.1848

Жена: Злодеева (Гуляева) Варвара Герасимовна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.07.1851

Сын: Злодеев Роман Семенович

Мать ребёнка: Злодеева (Гуляева) Варвара Герасимовна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.11.1853

Сын: Злодеев Роман Семенович

Мать ребёнка: Злодеева (Гуляева) Варвара Герасимовна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.