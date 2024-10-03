Злодеев Семен Иванович
Место рожденияБольшое Кабанье
Дата рождения08.04.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1847
Сын: Злодеев Василий Семенович
Мать ребёнка: Злодеева (Минина) Анна Макаровна
Бракосочетание
06.02.1848
Рождение ребёнка
20.07.1851
Мать ребёнка: Злодеева (Гуляева) Варвара Герасимовна
Рождение ребёнка
22.11.1853
Мать ребёнка: Злодеева (Гуляева) Варвара Герасимовна
Смерть
Неизвестно