Bzel Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBzel Катарина

Bzel Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1791

Дата смерти

06.03.1836

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1792 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1791

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
29.01.1810

Муж: Okrutny Sebastian

Рождение ребёнка
07.04.1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Okrutny Sebastian

Смерть
06.03.1836

Мы используем куки для улучшения работы сайта.