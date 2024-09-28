Bzel Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1791
Дата смерти06.03.1836
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1791
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.01.1810
Муж: Okrutny Sebastian
Рождение ребёнка
07.04.1822
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Okrutny Sebastian
Смерть
06.03.1836