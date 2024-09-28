Okrutny Sebastian
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1792
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.01.1810
Жена: Bzel Катарина
Рождение ребёнка
07.04.1822
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bzel Катарина
Смерть
Неизвестно