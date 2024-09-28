Okrutny Sebastian 21.01.1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Okrutny Sebastian

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1791 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1792

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
29.01.1810

Жена: Bzel Катарина

Рождение ребёнка
07.04.1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bzel Катарина

Смерть
Неизвестно

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