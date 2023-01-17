(Классен) Агнета
Место рожденияМирау
Дата рождения22.08.1856
Дата смерти15.11.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Мирау
Бракосочетание
24.06.1876
Муж: Гамм Корнелиус
Рождение ребёнка
10.05.1888
Дочь: Auguste
Отец ребёнка: Гамм Корнелиус
Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Grotsfeld, Alt Samara
Смерть
15.11.1936
Холмолеево