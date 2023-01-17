(Классен) Агнета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Классен) Агнета

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Место рождения

Мирау

Дата рождения

22.08.1856

Дата смерти

15.11.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Мирау
Бракосочетание
24.06.1876

Муж: Гамм Корнелиус

Рождение ребёнка
10.05.1888

Дочь: Auguste

Отец ребёнка: Гамм Корнелиус

Надеждино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Grotsfeld, Alt Samara
Смерть
15.11.1936
Холмолеево
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