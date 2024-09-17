Михайлова (Николаева) Домна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Николаева) Домна Григорьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1803 ст.

Отец: Михайлов Григорий Николаевич

Мать: (Михайлова) Анна Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.11.1826 ст.

Муж: Маркелов Николай Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1827 ст.

Сын: Маркелов (Сергеев) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Маркелов Николай Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1841 ст.

Сын: Маркелов (Сергеев) Лавр (Лаврентий) Николаевич

Отец ребёнка: Маркелов Николай Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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