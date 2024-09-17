Михайлова (Николаева) Домна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1803 ст.
Бракосочетание
08.11.1826 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1827 ст.
Сын: Маркелов (Сергеев) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Маркелов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
07.08.1841 ст.
Сын: Маркелов (Сергеев) Лавр (Лаврентий) Николаевич
Отец ребёнка: Маркелов Николай Сергеевич
Смерть
Неизвестно