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Маркелов Николай Сергеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.11.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1805 ст.

Отец: Маркелов Сергей Маркелович

Мать: (Никонова) Мария Никоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.11.1826 ст.

Жена: Михайлова (Николаева) Домна Григорьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1827 ст.

Сын: Маркелов (Сергеев) Иван Николаевич

Мать ребёнка: Михайлова (Николаева) Домна Григорьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1841 ст.

Сын: Маркелов (Сергеев) Лавр (Лаврентий) Николаевич

Мать ребёнка: Михайлова (Николаева) Домна Григорьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.07.1847 ст.

Жена: Авдеева Гликерия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1848 ст.

Сын: Маркелов (Сергеев) Петр Николаевича

Мать ребёнка: Авдеева Гликерия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1849 ст.

Сын: Маркелов (Сергеев) Евдоким Николаевич

Мать ребёнка: Авдеева Гликерия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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