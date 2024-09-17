Маркелов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1805 ст.
Бракосочетание
08.11.1826 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1827 ст.
Сын: Маркелов (Сергеев) Иван Николаевич
Мать ребёнка: Михайлова (Николаева) Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
07.08.1841 ст.
Сын: Маркелов (Сергеев) Лавр (Лаврентий) Николаевич
Мать ребёнка: Михайлова (Николаева) Домна Григорьевна
Бракосочетание
01.07.1847 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1848 ст.
Сын: Маркелов (Сергеев) Петр Николаевича
Мать ребёнка: Авдеева Гликерия Андреевна
Рождение ребёнка
19.07.1849 ст.
Сын: Маркелов (Сергеев) Евдоким Николаевич
Мать ребёнка: Авдеева Гликерия Андреевна
Смерть
Неизвестно