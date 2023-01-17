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Губин Стефан

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Место рождения

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Губин Андрей

Мать: Губина Анна

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.10.1789

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Губина Анна

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.07.1794

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Губина Анна

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Губин Кузьма

Мать ребёнка: Губина Анна

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Губина Анна

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Анна

Смерть
Неизвестно
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