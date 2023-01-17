Губин Стефан
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Губин Андрей
Мать: Губина Анна
Рождение ребёнка
14.10.1789
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Губина Анна
Рождение ребёнка
27.07.1794
Дочь: Христина
Мать ребёнка: Губина Анна
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Губин Кузьма
Мать ребёнка: Губина Анна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Губина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Анна
Смерть
Неизвестно