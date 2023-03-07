Губин Андрей
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Губин Василий
Мать: Губина ?
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Губин Василий
Мать ребёнка: Губина Анна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Губин Стефан
Мать ребёнка: Губина Анна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Губин Иван
Мать ребёнка: Губина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Губина Анна
Смерть
Неизвестно