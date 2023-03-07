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Губин Андрей

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Место рождения

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Губин Василий

Мать: Губина ?

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Губин Василий

Мать ребёнка: Губина Анна

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Губин Стефан

Мать ребёнка: Губина Анна

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Губин Иван

Мать ребёнка: Губина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Губина Анна

Смерть
Неизвестно
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