Васильев Юстин Аникиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1894 ст.
Сын: Васильев Александр Юстинович
Мать ребёнка: Васильева Ксения Филипповна
Брат-близнец Ивана. Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Рождение ребёнка
26.09.1894 ст.
Мать ребёнка: Васильева Ксения Филипповна
Брат-близнец Александра. Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1894 ст.
Трескино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
На 1894 год - крестьянин села Трескино Кирсановского уезда Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно