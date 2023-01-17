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Васильев Юстин Аникиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1894 ст.

Сын: Васильев Александр Юстинович

Мать ребёнка: Васильева Ксения Филипповна

Брат-близнец Ивана. Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Рождение ребёнка
26.09.1894 ст.

Сын: Васильев Иван Юстинович

Мать ребёнка: Васильева Ксения Филипповна

Брат-близнец Александра. Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1894 ст.
Трескино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
На 1894 год - крестьянин села Трескино Кирсановского уезда Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Ксения Филипповна

Смерть
Неизвестно
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