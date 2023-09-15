Кернасова (Корнеева) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1932
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кернасов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кернасов Анатолий Васильевич
Смерть
1990
Похороны
Неизвестно