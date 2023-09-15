Кернасова (Корнеева) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кернасова (Корнеева) Зинаида Петровна

Место рождения

Варегово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Варегово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кернасов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кернасов Анатолий Васильевич

Смерть
1990
Похороны
Неизвестно

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