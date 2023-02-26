Феодосия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти29.07.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1801
Сын: Емельян Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1803
Сын: Федот Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1806
Дочь: Акилина Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Фаддей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Фёдор Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Васильев
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Васильев
Смерть
29.07.1837
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.