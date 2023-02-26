Феодосия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

29.07.1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1801

Сын: Емельян Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1803

Сын: Федот Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1806

Дочь: Акилина Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Фаддей Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Фёдор Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Васильев

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Васильев

Смерть
29.07.1837
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
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