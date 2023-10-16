Крутских Филипп Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Крутских Егор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Крутских) Кулина Филипповна
Мать ребёнка: Крутских Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
1843
Сын: Крутских Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Крутских Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
1845
Сын: Крутских Кирилл Филиппович
Мать ребёнка: Крутских Марья Кузьминична
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Крутских) Елена Филипповна
Мать ребёнка: Крутских Марья Кузьминична
Смерть
Неизвестно