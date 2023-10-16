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Крутских Филипп Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Крутских Егор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Крутских) Кулина Филипповна

Мать ребёнка: Крутских Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
1843

Сын: Крутских Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Крутских Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
1845

Сын: Крутских Кирилл Филиппович

Мать ребёнка: Крутских Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Крутских) Елена Филипповна

Мать ребёнка: Крутских Марья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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