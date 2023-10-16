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Крутских Марья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Крутских) Кулина Филипповна

Отец ребёнка: Крутских Филипп Егорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Крутских Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Крутских Филипп Егорович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Крутских Кирилл Филиппович

Отец ребёнка: Крутских Филипп Егорович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Крутских) Елена Филипповна

Отец ребёнка: Крутских Филипп Егорович

Смерть
Неизвестно

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