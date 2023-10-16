Крутских Марья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Крутских) Кулина Филипповна
Отец ребёнка: Крутских Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Крутских Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Крутских Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Крутских Кирилл Филиппович
Отец ребёнка: Крутских Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Крутских) Елена Филипповна
Отец ребёнка: Крутских Филипп Егорович
Смерть
Неизвестно