Устинья Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смерти01.03.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: Фёдор Никитич
Бракосочетание
02.02.1840 ст.
Муж: Пётр Захарович
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1842
Сын: Матвей Петрович
Отец ребёнка: Пётр Захарович
Рождение ребёнка
01.12.1844
Сын: Николай Петрович
Отец ребёнка: Пётр Захарович
Рождение ребёнка
21.10.1847 ст.
Сын: Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Пётр Захарович
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Пётр Захарович
Смерть
01.03.1885 ст.
От удушья