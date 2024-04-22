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Устинья Фёдоровна

Место рождения

Русско-Татарская Айша, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

01.03.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: Фёдор Никитич

Мать: не указана

Русско-Татарская Айша, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1840 ст.

Муж: Пётр Захарович

Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1842

Сын: Матвей Петрович

Отец ребёнка: Пётр Захарович

Рождение ребёнка
01.12.1844

Сын: Николай Петрович

Отец ребёнка: Пётр Захарович

Рождение ребёнка
21.10.1847 ст.

Сын: Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Захарович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Пётр Захарович

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.03.1885 ст.
Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
От удушья
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