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Пётр-старший Захарович

Место рождения

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.12.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1795 г.р.

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1821 ст.

Отец: Захар Васильевич

Мать: Анна Ефимовна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1840 ст.

Жена: Устинья Фёдоровна

Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1842 ст.

Сын: Матвей Петрович

Мать ребёнка: Устинья Фёдоровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1844 ст.

Сын: Николай Петрович

Мать ребёнка: Устинья Фёдоровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1847 ст.

Сын: Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Устинья Фёдоровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Устинья Фёдоровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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