Пётр-старший Захарович
Место рождения
Дата рождения18.12.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1821 ст.
Отец: Захар Васильевич
Мать: Анна Ефимовна
Бракосочетание
02.02.1840 ст.
Жена: Устинья Фёдоровна
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1842 ст.
Сын: Матвей Петрович
Мать ребёнка: Устинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.12.1844 ст.
Сын: Николай Петрович
Мать ребёнка: Устинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.10.1847 ст.
Сын: Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Устинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.05.1849 ст.
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Устинья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно