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Крыгин Виктор Николаевич

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

12.12.1944

Дата смерти

19.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1944

Отец: Крыгин Николай Степанович

Мать: Крыгина Анна Терентьевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
21.08.1968

Жена: Крыгина (Баклушова) Алевтина Васильевна

Рождение ребёнка
23.10.1969

Дочь: Милицкая (Крыгина) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Крыгина (Баклушова) Алевтина Васильевна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.07.1976

Сын: Крыгин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Крыгина (Баклушова) Алевтина Васильевна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Смерть
19.04.2023
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

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