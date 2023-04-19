Крыгин Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1944
Дата смерти19.04.2023
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1944
Бракосочетание
21.08.1968
Рождение ребёнка
23.10.1969
Дочь: Милицкая (Крыгина) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Крыгина (Баклушова) Алевтина Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1976
Сын: Крыгин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Крыгина (Баклушова) Алевтина Васильевна
Смерть
19.04.2023