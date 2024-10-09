Иванова-Филиппова (Иванова) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения22.02.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Сын: Андреянов-Ефимов-Назаров-Садков (Петров) Даниил Осипович-Иосифович
Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович
Сын: Андреянов-Ефимов-Назаров-Садков (Петров) Василий Иосифович-Осипович
Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович
Сын: Андреянова-Ефимова-Назарова-Садкова (Петрова) Пелагея Осиповна-Иосифовна
Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович
Дочь: Андреянова-Ефимова-Назарова-Садкова (Петрова) Пелагея Иосифовна-Осиповна
Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович
Дочь: Андреянова-Ефимова-Назарова-Садкова (Петрова) Мария Иосифовна-Осиповна
Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович
Сын: Андреянов-Ефимов-Назаров-Садков (Петров) Косьма Иосифович
Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович
Сын: Андреянов-Ефимов-Назаров-Садков (Петров) Тимофей Иосифович-Осипович
Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович
Дочь: Андреянова-Ефимова-Назарова-Садкова (Петрова) Вера Иосифовна-Осиповна
Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович
Сын: Андреянов-Ефимов-Назаров-Садков (Петров) Иоанн (Иван) Иосифович-Осипович
Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович