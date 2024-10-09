Иванова-Филиппова (Иванова) Евдокия Стефановна 22.02.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова-Филиппова (Иванова) Евдокия Стефановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.02.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1801 г.р.

Муж

1830 г.р.

Дети

1850 г.р.
1852 г.р.
1854 г.р.
1855 г.р.
1858 г.р.
1861 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1830 ст.

Отец: Филиппов-Растригин (Иванов) Стефан Иванович

Мать: Антонова (Никитина) Вера Федоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.10.1849 ст.

Муж: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1850 ст.

Сын: Андреянов-Ефимов-Назаров-Садков (Петров) Даниил Осипович-Иосифович

Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1852 ст.

Сын: Андреянов-Ефимов-Назаров-Садков (Петров) Василий Иосифович-Осипович

Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1854 ст.

Сын: Андреянова-Ефимова-Назарова-Садкова (Петрова) Пелагея Осиповна-Иосифовна

Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1855 ст.

Дочь: Андреянова-Ефимова-Назарова-Садкова (Петрова) Пелагея Иосифовна-Осиповна

Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1858 ст.

Дочь: Андреянова-Ефимова-Назарова-Садкова (Петрова) Мария Иосифовна-Осиповна

Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1861 ст.

Сын: Андреянов-Ефимов-Назаров-Садков (Петров) Косьма Иосифович

Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1864 ст.

Сын: Андреянов-Ефимов-Назаров-Садков (Петров) Тимофей Иосифович-Осипович

Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1865 ст.

Дочь: Андреянова-Ефимова-Назарова-Садкова (Петрова) Вера Иосифовна-Осиповна

Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1868 ст.

Сын: Андреянов-Ефимов-Назаров-Садков (Петров) Иоанн (Иван) Иосифович-Осипович

Отец ребёнка: Ефимов-Назаров-Садков (Андреянов) Иосиф(Осип) Петрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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