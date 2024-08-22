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Шмаков Иван Павлович

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Шмаков Павел Григорьевич

Мать: Шмакова Агафья Степановна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник
24.09.1878 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сергий Родители: Юмской волости починка Новиковского из русских Никифор Григориев Шмаков и жена его Марфа Евфимова
Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Жена: Шмакова Евдокия Кондратьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Жених: проживающий в городе Сарапуле уволенный в запас рядовой Иван Павлов Шмаков, православный, первым браком. Возраст: 29 Невеста: девица Евдокия, дочь крестьянина Нолинского уезда, Ворсинской вол... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.

Дочь: Шмакова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Шмакова Евдокия Кондратьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Екатерина Родители: Глазовского уезда, Юмской волости, деревни Новиковской запасный рядовой Иоанн Павлов Шмаков и законная жена его Евдокия Кодратова, оба православные
Рождение ребёнка
06.09.1892 ст.

Сын: Шмаков Павел Иванович

Мать ребёнка: Шмакова Евдокия Кондратьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Павел Родители: запасный рядовой, из крестьян Глазовского уезда, Юмской волости, починка Новиковского Иоанн Павлов Шмаков и законная жена его Евдокия Кодратова, оба православные
Рождение ребёнка
11.11.1893 ст.

Дочь: Шмакова Августа Ивановна

Мать ребёнка: Шмакова Евдокия Кондратьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Августа Родители: Глазовского уезда, Юмской волости, деревни Новиковой уволенный в запас армии рядовой Иван Павлов Шмаков и законная жена его Евдокия Кодратова, оба православные
Рождение ребёнка
17.03.1896 ст.

Дочь: Шмакова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Шмакова Евдокия Кондратьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Александра Родители: Глазовского уезда, Юмской волости, деревни Новиков запасный рядовой Иван Павлов Шмаков и жена его Евдокия Кодратова, оба православные
Рождение ребёнка
23.07.1899 ст.

Сын: Шмаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Шмакова Евдокия Кондратьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Николай Родители: Глазовского уезда, Юмской волости отставной рядовой Иван Павлов Шмаков и жена его Агафия [Евдокия] Кодратова, оба православные
Смерть
После 1908

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