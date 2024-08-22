Шмаков Иван Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
24.09.1878 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сергий Родители: Юмской волости починка Новиковского из русских Никифор Григориев Шмаков и жена его Марфа Евфимова
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Жених: проживающий в городе Сарапуле уволенный в запас рядовой Иван Павлов Шмаков, православный, первым браком. Возраст: 29 Невеста: девица Евдокия, дочь крестьянина Нолинского уезда, Ворсинской вол... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.
Дочь: Шмакова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Шмакова Евдокия Кондратьевна
Екатерина Родители: Глазовского уезда, Юмской волости, деревни Новиковской запасный рядовой Иоанн Павлов Шмаков и законная жена его Евдокия Кодратова, оба православные
Рождение ребёнка
06.09.1892 ст.
Мать ребёнка: Шмакова Евдокия Кондратьевна
Павел Родители: запасный рядовой, из крестьян Глазовского уезда, Юмской волости, починка Новиковского Иоанн Павлов Шмаков и законная жена его Евдокия Кодратова, оба православные
Рождение ребёнка
11.11.1893 ст.
Дочь: Шмакова Августа Ивановна
Мать ребёнка: Шмакова Евдокия Кондратьевна
Августа Родители: Глазовского уезда, Юмской волости, деревни Новиковой уволенный в запас армии рядовой Иван Павлов Шмаков и законная жена его Евдокия Кодратова, оба православные
Рождение ребёнка
17.03.1896 ст.
Дочь: Шмакова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шмакова Евдокия Кондратьевна
Александра Родители: Глазовского уезда, Юмской волости, деревни Новиков запасный рядовой Иван Павлов Шмаков и жена его Евдокия Кодратова, оба православные
Рождение ребёнка
23.07.1899 ст.
Мать ребёнка: Шмакова Евдокия Кондратьевна
Николай Родители: Глазовского уезда, Юмской волости отставной рядовой Иван Павлов Шмаков и жена его Агафия [Евдокия] Кодратова, оба православные
Смерть
После 1908