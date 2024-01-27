Ступина Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Stupin Ступен Терентий Родионов
Отец ребёнка: Stupin Ступен Родион Ильин
Рождение ребёнка
1845
Сын: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович
Отец ребёнка: Stupin Ступен Родион Ильин
Russia
Рождение ребёнка
1851
Сын: Stupin Ступен Прокофий Радионович
Отец ребёнка: Stupin Ступен Родион Ильин
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно