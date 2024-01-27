Ступина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Stupin Ступен Терентий Родионов

Отец ребёнка: Stupin Ступен Родион Ильин

Рождение ребёнка
1845

Сын: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович

Отец ребёнка: Stupin Ступен Родион Ильин

Russia
Рождение ребёнка
1851

Сын: Stupin Ступен Прокофий Радионович

Отец ребёнка: Stupin Ступен Родион Ильин

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Stupin Ступен Родион Ильин

Смерть
Неизвестно
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