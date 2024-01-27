Stupin Ступен Родион Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиStupin Ступен Родион Ильин

Stupin Ступен Родион Ильин

Место рождения

Россия

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Stupin Ступен Илья Ефимович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Stupin Ступен Терентий Родионов

Мать ребёнка: Ступина Мария

Рождение ребёнка
1845

Сын: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович

Мать ребёнка: Ступина Мария

Russia
Рождение ребёнка
1851

Сын: Stupin Ступен Прокофий Радионович

Мать ребёнка: Ступина Мария

Россия
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жил с семьей в Ново-Саратовке
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступина Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close