Stupin Ступен Родион Ильин
Место рожденияРоссия
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Stupin Ступен Илья Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
1842
Сын: Stupin Ступен Терентий Родионов
Мать ребёнка: Ступина Мария
Рождение ребёнка
1845
Сын: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович
Мать ребёнка: Ступина Мария
Russia
Рождение ребёнка
1851
Сын: Stupin Ступен Прокофий Радионович
Мать ребёнка: Ступина Мария
Россия
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жил с семьей в Ново-Саратовке
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ступина Мария
Смерть
Неизвестно