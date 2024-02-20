Тышлек Чалиш Иван Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения08.12.1888
Дата смерти30.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
08.12.1888
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.08.1908
Сын: Тышлек Чалиш Федор Иванович
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Акелина Афанасьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-86,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-11
Бракосочетание
До 1908
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.12.1909
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Акелина Афанасьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-178,зап.-101,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
04.07.1911
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Акелина Афанасьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-96,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-11
Смерть
30.03.1915
Участник 1 мировой войны -погиб в бою