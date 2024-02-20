Тышлек Чалиш Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Чалиш Иван Федорович

Тышлек Чалиш Иван Федорович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

08.12.1888

Дата смерти

30.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1888

Отец: Чалиш (тышлек?) Федор Константинович

Мать: Чалиш (тышлек?) Василиса Георгиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Тышлек Чалиш Федор Иванович

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Акелина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-86,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-1-11
Бракосочетание
До 1908

Жена: Тышлек Чалиш Акелина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.12.1909

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Акелина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-178,зап.-101,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
04.07.1911

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Тышлек Чалиш Акелина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-96,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-11
Смерть
30.03.1915
Участник 1 мировой войны -погиб в бою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close