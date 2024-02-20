(Тышлек Чалиш) Ксения Ивановна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения11.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1909
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-178,зап.-101,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
12.12.1909
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-178,зап.-101,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Ильи Султанбея сын - Константин и жена Домникия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно