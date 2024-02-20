(Тышлек Чалиш) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек Чалиш) Елена Ивановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.07.1911

Дата смерти

10.01.1912

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1911

Отец: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Мать: Тышлек Чалиш Акелина Афанасьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-96,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
05.07.1911
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-96,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Константин Ильич Султанбей и Домникия Дмитриевна Султанбей
Смерть
10.01.1912
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - деарея | Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-52,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-13
Похороны
12.01.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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