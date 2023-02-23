(Чинякина) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чинякина) Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Гусарова Анна

Отец ребёнка: Сюндюков Иван

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюндюков Иван

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюндюков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Иван

Смерть
1930
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