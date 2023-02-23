(Чинякина) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Гусарова Анна
Отец ребёнка: Сюндюков Иван
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюндюков Иван
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюндюков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюндюков Иван
Смерть
1930