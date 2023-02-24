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Гусарова (Сюндюков) Анна
Гусарова (Сюндюков) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Пол
Женский
Отец
Сюндюков Иван
1898 г.р.
Мать
(Чинякина) Надежда Павловна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Сюндюков Иван
Мать:
Надежда Павловна
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