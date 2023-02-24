Гусарова (Сюндюков) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарова (Сюндюков) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Сюндюков Иван

Мать: Надежда Павловна

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