Кузьмин Яков Кузьмич
Место рожденияНослы
Дата рождения12.07.1925
Дата смерти07.02.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1954
Нослы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Анна Павловна
Смерть
07.02.1999
Нослы