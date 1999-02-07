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Кузьмин Яков Кузьмич

Место рождения

Нослы

Дата рождения

12.07.1925

Дата смерти

07.02.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Нослы
Рождение ребёнка
20.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Павловна

Нослы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Анна Павловна

Смерть
07.02.1999
Нослы
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