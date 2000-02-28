Кузьмина Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Анна Павловна

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Место рождения

Нослы

Дата рождения

15.10.1920

Дата смерти

28.02.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Нослы
Рождение ребёнка
20.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Яков Кузьмич

Нослы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Яков Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Яков Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Яков Кузьмич

Смерть
28.02.2000
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