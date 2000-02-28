Кузьмина Анна Павловна
Место рожденияНослы
Дата рождения15.10.1920
Дата смерти28.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Нослы
Рождение ребёнка
20.11.1954
Нослы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Яков Кузьмич
Смерть
28.02.2000