Сараева (Кирдянова) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения10.09.1929
Дата смерти26.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
06.12.1959
Рождение ребёнка
16.08.1961
Отец ребёнка: Сараев Федор Кириллович
Рождение ребёнка
03.06.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1995
Похороны
Неизвестно