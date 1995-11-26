Сараева (Кирдянова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева (Кирдянова) Мария Семеновна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.09.1929

Дата смерти

26.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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1961 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Федор Кириллович

Рождение ребёнка
06.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Федор Кириллович

Рождение ребёнка
16.08.1961

Сын: Сараев Николай Федорович

Отец ребёнка: Сараев Федор Кириллович

Рождение ребёнка
03.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Федор Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Федор Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Федор Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев Федор Кириллович

Смерть
26.11.1995
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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