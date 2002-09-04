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Сараев Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1961

Дата смерти

04.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1961

Отец: Сараев Федор Кириллович

Мать: Сараева Мария Семеновна

Рождение ребёнка
27.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.09.2002
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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