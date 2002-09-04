Сараев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1961
Дата смерти04.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1961
Отец: Сараев Федор Кириллович
Мать: Сараева Мария Семеновна
Рождение ребёнка
27.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.09.2002
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область