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Матвиевский Харитон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Матвиевский Иван Макарович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
24.10.1865 ст.

Жена: Матвиевская Прасковья Ивановна

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9LW?i=88&cc=3511744
Рождение ребёнка
18.05.1870 ст.

Сын: Матвиевский Петр Харитонович

Мать ребёнка: Матвиевская Прасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J7-Y?i=248&cc=3511744
Рождение ребёнка
18.02.1873 ст.

Дочь: Евдокия Харитоновна

Мать ребёнка: Матвиевская Прасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FM-8?i=531&cc=3511744
Восприемник
17.08.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Корнилиевич Антошенко
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-L?i=412&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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