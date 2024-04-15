Матвиевский Харитон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Матвиевский Иван Макарович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
24.10.1865 ст.
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9LW?i=88&cc=3511744
Рождение ребёнка
18.05.1870 ст.
Сын: Матвиевский Петр Харитонович
Мать ребёнка: Матвиевская Прасковья Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J7-Y?i=248&cc=3511744
Рождение ребёнка
18.02.1873 ст.
Дочь: Евдокия Харитоновна
Мать ребёнка: Матвиевская Прасковья Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FM-8?i=531&cc=3511744
Восприемник
17.08.1873 ст.
Андрей Корнилиевич Антошенко
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-L?i=412&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно