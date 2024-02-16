Баринова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1900
Сын: Баринов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Баринов Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Баринов Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Баринов Александр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно