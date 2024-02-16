Баринова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ез
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1900

Сын: Баринов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Баринов Александр Матвеевич

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Марфа Александровна

Отец ребёнка: Баринов Александр Матвеевич

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Баринов Александр Матвеевич

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Александр Матвеевич

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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