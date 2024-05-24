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Мельник Иван

Место рождения

Сошанское, Вінницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельник Пращур

Мать: не указана

Сошанское, Вінницька область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мельник Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сошанское, Вінницька область
ДАКО 280-2-269. Л.121. РС Сошанское, помещик Бурчак Т.Л.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Мельник Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сошанское, Вінницька область
ДАКО 280-2-269. Л.121. РС Сошанское, помещик Бурчак Т.Л.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Мельник Марк Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сошанское, Вінницька область
ДАКО 280-2-269. Л.121. РС Сошанское, помещик Бурчак Т.Л.
Смерть
Неизвестно

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