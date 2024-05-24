Мельник Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельник Пращур
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана
ДАКО 280-2-269. Л.121. РС Сошанское, помещик Бурчак Т.Л.
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: не указана
ДАКО 280-2-269. Л.121. РС Сошанское, помещик Бурчак Т.Л.
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: не указана
ДАКО 280-2-269. Л.121. РС Сошанское, помещик Бурчак Т.Л.
Смерть
Неизвестно