Евдокименко Александр Никифорович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Евдокименко Никифор Саввич
Мать: Серик Мария Онуфриевна
Бракосочетание
1898
Жена: Рекун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Евдокименко Игнат Александрович
Мать ребёнка: Рекун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Евдокименко Иван Александрович
Мать ребёнка: Рекун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Евдокименко Степан Александрович
Мать ребёнка: Рекун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Евдокименко Григорий Александрович
Мать ребёнка: Рекун Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евдокименко Феодора Александровна
Мать ребёнка: Рекун Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно