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Евдокименко Александр Никифорович

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Место рождения

Тулиголово, Сумська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Евдокименко Никифор Саввич

Мать: Серик Мария Онуфриевна

Тулиголово, Сумська область
Бракосочетание
1898

Жена: Рекун Мария Ивановна

Тулиголово, Сумська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Евдокименко Игнат Александрович

Мать ребёнка: Рекун Мария Ивановна

Тулиголово, Сумська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Евдокименко Иван Александрович

Мать ребёнка: Рекун Мария Ивановна

Тулиголово, Сумська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Евдокименко Степан Александрович

Мать ребёнка: Рекун Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Евдокименко Григорий Александрович

Мать ребёнка: Рекун Мария Ивановна

Тулиголово, Сумська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евдокименко Феодора Александровна

Мать ребёнка: Рекун Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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