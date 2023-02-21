Рекун Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекун Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Евдокименко Игнат Александрович

Отец ребёнка: Евдокименко Александр Никифорович

Тулиголово, Сумська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Евдокименко Иван Александрович

Отец ребёнка: Евдокименко Александр Никифорович

Тулиголово, Сумська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Евдокименко Степан Александрович

Отец ребёнка: Евдокименко Александр Никифорович

Смерть
Неизвестно
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