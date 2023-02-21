Рекун Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Евдокименко Игнат Александрович
Отец ребёнка: Евдокименко Александр Никифорович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Евдокименко Иван Александрович
Отец ребёнка: Евдокименко Александр Никифорович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Евдокименко Степан Александрович
Отец ребёнка: Евдокименко Александр Никифорович
Смерть
Неизвестно